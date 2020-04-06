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مرأة

وصفة سحرية للتخلص من صداع الجيوب الأنفية

الإثنين 06/أبريل/2020 - 11:54 ص
الجيوب الأنفية
الجيوب الأنفية
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هاجر هانئ
الجيوب الأنفية من الأمراض الأكثر أنتشار بين فئة كبيرة من الأشخاص، وتتسبب الجيوب الأنفية فى الشعور بالصداع العنيف الذى يصاحب المريض لفترات طويلة.

قدم الدكتور محسن النادى، استشارى الطب البديل، وصفة سحرية تساعدك فى علاج الصداع الناتج عن الجيوب الأنفية.

مكونات وصفة التخلص من صداع الجيوب الأنفية
نصف كوب من الماء
ربع  كوب خل التفاح
1 ملعقة كبيرة العسل الخام
1 زنجبيل مفروم
1 ملعقة صغيرة فلفل
1 الليمون عصير

طريقة استعمال  وصفة سحرية للتخلص من صداع الجيوب الأنفية
يغلي الماء ويجمع مع خل التفاح ثم اضافة العسل وباقى المكونات ويقلب جيدا ثم يضاف عصير الليمون.
ويشرب  هذا الخليط عدة مرات على مدار  اليوم 

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