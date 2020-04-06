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أخبار البلد

لأول مرة .. وزارة السياحة والآثار تنظم زيارة افتراضية لجامع ومدرسة السلطان برقوق.. صور

الإثنين 06/أبريل/2020 - 12:42 م
صدى البلد
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محمد الاسكندراني
نظمت وزارة السياحة والآثار زيارة "افتراضية" جديدة لجامع ومدرسة السلطان برقوق بشارع المعز لدين الله، وذلك في إطار المبادرة التي أطلقتها الوزارة لزيارة بعض المواقع الأثرية المصرية عبر "الإنترنت".

وتقع جامع ومدرسة وخانقاه السلطان الظاهر برقوق في شارع المعز لدين الله، وتعرف باسم المدرسة الظاهرية، وقد أمر بإنشائها ملك مصر ومؤسس دولة المماليك الثانية الجراكسة السلطان الملك الظاهر أبو سعيد برقوق، في سنة 786هـ/ 1384م، وافتتحت في سنة (788هـ/ 1386م)، وتتوسط هذه المدرسة أحد أكبر مجموعات التراث المعماري في العالم.

وتعد المنشأة تحفة معمارية رائعة بكل ما فيها من عناصر معمارية وزخرفية؛ إذ تتكون من صحن مكشوف، وأربعة إيوانات أكبرها أيوان القبلة الذي يتضمن محراب رخامي ومنبر خشبى وكرسي المصحف ودكة المبلغ، ويعلو واجهة المدخل مئذنة وقبة تم تجديدها عن طريق لجنة حفظ الآثار العربية سنة 1310هـ/ 1892م.

وتتميز بنقوش كتابية بخط النسخ من آيات قرآنية واسم المنشئ وتاريخ الإنشاء، والتكسيات الرخامية الملونة وسقف إيوان القبلة بزخارفه الرائعة.
لأول مرة .. وزارة السياحة والآثار تنظم زيارة افتراضية لجامع ومدرسة السلطان برقوق.. صور
لأول مرة .. وزارة السياحة والآثار تنظم زيارة افتراضية لجامع ومدرسة السلطان برقوق.. صور
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