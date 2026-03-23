قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
برلمان

قيادية بحماة الوطن: تحركات الرئيس في الخليج تعكس ثقل مصر الإقليمي وترسخ الشراكة الاستراتيجية

ماريان شحاتة
ماريان شحاتة
محمد الشعراوي

أكدت ماريان شحاتة، أمينة الاتصال السياسي والعلاقات الحكومية بأمانة الشيخ زايد حزب حماة الوطن، أن الجولة الخليجية الأخيرة التي قام بها عبد الفتاح السيسي تعكس بوضوح ثقل مصر الإقليمي ودورها المحوري في دعم أمن واستقرار المنطقة، خاصة في ظل التحديات المتسارعة التي تشهدها الساحة الإقليمية.

وأوضحت شحاتة، في تصريح صحفي، أن تحركات الرئيس تأتي في إطار تنسيق مصري-خليجي رفيع المستوى، يستند إلى رؤية استراتيجية مشتركة تهدف إلى تعزيز التضامن العربي، وحماية الأمن القومي العربي، ومواجهة التداعيات المحتملة للأزمات الإقليمية والدولية.

وأضافت أن القيادة السياسية حريصة على تكثيف التشاور مع الأشقاء في دول الخليج، بما يسهم في توحيد المواقف تجاه القضايا المصيرية، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع الإقليمية، والحفاظ على استقرار أسواق الطاقة، وضمان أمن الملاحة الدولية.

وأشارت إلى أن الجولة أكدت مجددًا أن مصر تمثل ركيزة أساسية في منظومة الأمن الإقليمي، وأن علاقاتها مع دول الخليج تقوم على شراكة استراتيجية راسخة قائمة على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل، بما يعزز من قدرة الدول العربية على التعامل الجماعي مع التحديات.

واكدت شحاتة  أن السياسة الخارجية المصرية، بقيادة الرئيس السيسي، تواصل التحرك بفاعلية واتزان، بما يرسخ مكانة مصر كقوة توازن في المنطقة ويدعم مسارات الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمات.

أمينة الاتصال السياسي الحكومية الشيخ زايد أسواق الطاقة مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

