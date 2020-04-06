بعد انتشاره في الصين.. الطب البيطري يكشف طرق الوقاية من إنفلونزا الخنازير

قال الدكتور محمد عادل، أستاذ الفيروسات البيطرية بمعهد الأمصال واللقاحات بوزارة الزراعة، إنه لم يتم اكتشاف أمصال لأنفلونزا الخنازير حتى الآن على الرغم من ظهورها في العالم من قبل.

















وأضاف "عادل"، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أنه من الصعب انتقال إنفلونزا الخنازير من الصين إلى مصر خاصة بعد توقف الرحلات بيننا وبين الصين آنذاك، مضيفا أن درجة الوفيات من إنفلونزا الخنازير تكاد تكون منعدمة.









وأشار أستاذ الفيروسات، إلى أن مصر حتى الآن لا يوجد بها إنفلونزا خنازير، حيث لم تسجل الهيئة البيطرية أي حالة من إنفلونزا الخنازير حتى الآن.











وناشد جميع المواطنين بالحفاظ على النظافة الشخصية، وغسيل الأيدي باستمرار، وتقليل سياسة الاحتكاك بين المواطنين؛ للحماية من الفيروسات أو الأمراض المنتشرة حاليا.









وكان كشف موقع dailystar عن مفاجأة جديدة بعد أن نشر تقريرا يؤكد ذعر الحكومة الصينية من وباء جديد بعد فيروس كورونا.









وأكد التقرير الذي نشره موقع dailystar أن مقاطعة يونيانغ بالصين بها مزرعة خنازير تم اكتشاف حالات مصابة فيها بسلالة قاتلة من إنفلونزا الخنازير.





ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن إنفلونزا الخنازير يعد من أكثر الفيروسات خطورة، لكونه يتمتع بقدرة تغير سريع، هربا من تكوين مضادات له في الأجسام التي يستهدفها، حيث يقوم الفيروس بتحوير نفسه بشكل طفيف كل عامين إلى 3 أعوام، وعندما تبدأ الأجسام التي يستهدفها بتكوين مناعة نحوه، يتحور الفيروس ويتمكن من الصمود أمام الجهاز المناعي مسببا حدوث "جائحة" أو وباء يجتاح العالم كل عدة سنوات.



