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منوعات

أذية البشر.. مسن مصاب بكورنا يبصق في وجه رجل ويتوفى بعدها

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 06:27 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
بصقة من رجل على آخر قلبت موازين القطارات في تايلاند، فالشرطة والجهات المعنية تكرس جهودها في البحث عن الرجل الذي تم البصق عليه، بعد وفاة الشخص الذي قام بالبصق على الرجل بفيروس كورونا. 

ليست قصة بفيلم ولكنها حقيقة تعيشها تايلاند حاليًا، فقد بدأت القصة عندما اصطف مجموعة من الأشخاص أمام شباك التذاكر بمحطة القطار لشراء التذاكر، بحسب ما نشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وفي أثناء ذلك قام أحد الواقفين بالهجوم على رجل أخر والبصق عليه، وبعد لحظات من الهجوم، عُثر على الرجل المصاب أنان ساهو البالغ من العمر 56 عاما ، ميتا في عربة بعد أن استقل قطارًا من بانكوك إلى ناراثيوات في جنوب تايلاند.

وقد أظهر الاختبار الذي أجري للرجل بإصابته بفيروس كورونا وقام المسؤولون بتطهير العربة وأمروا أي شخص على متنها بالحجر الصحي لمدة 14 يومًا.

تظهر اللقطات الرجل التايلاندي ، الذي كان يستخدم عكازًا للمشي ، متجاهلًا خطوط المسافات الاجتماعية على الأرض قبل البصق في وجه الرجل، فيما عثر على جثمانه في القطار.

فيما تحاول السلطات التايلاندية الآن تعقب الضحية وتخشى أن يصاب بالمرض القاتل بعد الحادث الذي وقع في محطة بانج سو في بانكوك.
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