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اقتصاد

هانو بنزايون: مقترح عمل الموظفين من المنزل وارد تطيبقه الفترة المقبلة

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 04:22 م
حمدى أحمد رئيس مجلس
حمدى أحمد رئيس مجلس الادارة شركة بيوت الازياء الراقية
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علياء فوزى
قال حمدى أحمد ، رئيس مجلس ادارة هانو بنزايون التابعة للشركة القابضة للسياحة و الفنادق احدى شركات قطاع الاعمال العام ، مقترح عمل الموظفين من البيت وارد تطيبقه خلال الايام المقبلة خاصة فى الاعمال الادارية و المكتبية التى يمكن انجازها من المنزل و ارسالها عبر البريد الالكترونى.

أضاف أحمد فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن شركته تعمل وفقا لمستجدات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا و تلتزم بكل القرارات الصادرة من مجلس الوزراء للحد من التجمعات و اتخاذ اجراءات احتزارية من شأنها الحد من انتشار وباء كوفيد19 المعروف بكورونا فيروس.

أشار أحمد ، صعوبة عمل الموظفين بفروع الشركة البالغ عددها 37 فرع من المنازل نظر لعدم توافر نظام البيع اون لاين ، الفروع الوحيدة الذى متاح فيه البيع اون لاين محلات بونتريمولى وليس هناك اقبال على الشراء بهذا النظام مضيفا أن الشركة قلصت ساعات العمل بالفروع وفقا لقرار حظر التجول و كل فرع له حق صرف الموظفين قبل مواعيد الحظر بساعتين ليتمكن العاملين من الوصول الى بيوتهم و منعا للازدحام .

وكانت الشركة القابضة للسياحة و الفنادق قررت مايو 2018 دمج شركات التجارة الداخلية الاربعة فى شركتين (صيدناوى بيع المصنوعات ، هانو بنزايون ) و ذلك لخلق كيانات اقتصادية قوية.
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