أحمد موسى: الحكومة تقوم بما عليها.. وهناك دول عظمى معندهاش اللى عندنا.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد خلال مؤتمر اليوم أن المواطن يجب أن يعلم ما تقوم به الدولة مضحا أن هناك " دول عظمى معندهاش اللى عندنا".





وأضاف موسى خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي تقديم الإعلامي أحمد موسى إن القوات المسلحة قامت بأنشاء اعداد هائلة من المستشفيات فى كل مكان ومعامل تحليل وسيارات متنقلة.





وتابع مقدم برنامج على مسئوليتي أن "التجهيزات والمركبات بتاعة القوات المسلحة اللى بتشيل 10 و 12 طن مياه ووقود أطنان من الأغذية مثلما تكون الموجودة فى اوروبا وامريكا مليانة اكل ومياه وسلع استراتيجية للمواطنين ".





وأشار الإعلامي أحمد موسى الى أنه يوجد ايضا معامل مركزية ومطهرات ومستشفيات متنقلة ورعاية مركزة متنقلة وهناك أقسام الاشعة المتميزة هذه هى القوات المسلحة.



