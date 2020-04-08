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رياضة

حمادة صدقي: فرج عامر رفض تخفيض عقودنا مع سموحة.. فيديو

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 03:09 ص
صدى البلد
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محمد رشاد
كشف حمادة صدقي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، أن فرج عامر رئيس النادي، كان رافضًا لفكرة تخفيض عقود الجهاز الفني للفريق الأزرق.

وقال صدقي في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "عرضت تخفيض راتبي بنسبة 50% والجهاز المعاون بنسبة 25%، في ظل الظروف الحالية وتعليق النشاط، فرج عامر كان يرفض بشدة لكننا صممنا على موقفنا".

وتابع: "لاعبو سموحة حصلوا على مستحقاتهم حتى شهر فبراير الماضية ولهم مستحقات بنسبة 15% في شهر مايو، وقتها سنرى ما موقف مستحقاتهم، لكنهم يريدون أن يفعلوا شيئًا لدعم النادي في الظروف الحالية".

وأعلن حساب نادي سموحة الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك إقالة مدرب الفريق الأول بالنادي حمادة صدقي، شاكرين له ما قدمه للفريق خلال الفترة التي قضاها في رأس الجهاز الفني.

وقد كتب حساب النادي على فيسبوك: "يتقدم نادي سموحة بالشكر للجهاز الفني لفريق الكرة بقيادة الكابتن حمادة صدقي على الفترة التي قضوها بالنادي متمنين لهم دوام التوفيق".

وكان سموحة قد تعاقد مع المدرب المصري حمادة صدقي منتصف شهر يناير الماضي بعدما فسخ تعاقده مع الهلال السوداني.

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