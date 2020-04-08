خلال اختبارها في الثلوج.. أول ظهور لـ بورش ماكان الجيل الجديد.. صور

ظهرت السيارة بورش ماكان الجيل الجديد لأول مرة، أثناء اختبارها فى الثلوج "النسخة البترولية"، كما أعلنت الشركة ان "ماكان" الجيل القادم ستحصل على نسخة كهربائية بالكامل ولكن بنفس جسد ماكان الحالية.





لا نعلم الكثير عن تفاصيل السيارة الجديدة ولكن نعلم أن النسخة الكهربائية ستعمد على منصة PPE الجديدة التي يتم تطويرها بالتعاون مع اودي .





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كما ستدعم الشركة فى سيارتها الجديدة أنظمة الدفع الرباعي والخلفي وتقنية 800 فولت ، كما أن الموديلات المبنية على هذه المنصة ستأتي بنظام تعليق هوائي وتوجيه رباعي والمزيد من المزايا.





وبالنسبة للنسخة البترولية نفسها، فقد أشارت تقارير إلى أنها قد تحصل على تحديثات تجعلها مشابهة للنسخة الكهربائية، ولكن لا توجد تأكيدات بعد.. وقد نرى انتقالها من منصة MLB الحالية إلى منصة MLB ايفو الجديدة، والتي تدعم اودي Q5 كذلك.





ومن المتوقع تقديم ماكان الجيل القادم في 2021، وقد يتم تزويدها بأربع محركات كهربائية، بالإضافة إلى النسخة البترولية .