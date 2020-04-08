غرفة البحر الأحمر تشارك في تأمين المواد الغذائية وتعقيم وتطهير الأسواق

وقعت الغرفة التجارية بالبحر الاحمر بروتوكول تعاون مع جمعية الهلال الاحمر المصري بالبحر الاحمر , وذلك للقيام بأعمال التوعية الصحية اللازمة ورش تعقيم مختلف المنشآت والمصالح الحكومية والمحلات التجارية وخلافه , داخل نطاق محافظة البحر الأحمر.





وشارك خالد محمد رضا عبدالجليل، رئيس غرفة البحر الأحمر التجارية وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية وأعضاء مجلس إدارة الغرفة والجهاز التنفيذي بالغرفة، في عمليات تعقيم وتطهير المناطق الحيوية والتجارية والأسواق فى المحافظة حيث تم رش وتعقيم منطقه شارع المصالح- موقف البيجو - موقف الميكروباص - شارع السلام - منطقه شارع البازارات وميدان الدهار وشارع الكنيسه وميدان سكشبير وشارع جوبال وكنيسه الأنبا شنوده ونادى الرحلات والنيابه العسكريه والمنطقه الازهريه ومصلحه الاحداث - بمنطقه ميدان ومبى وشرطه السياحه وشارع الشيخ محمود وجامع الدهار ومنطقه البوسطه بالدهار وخلف الاتوبيس والملاحه والعنبر وحى الأمل وميدان جامع الصفوة ومنطقه حفر الباطن وقسم ثانى الغردقه - بمنطقه الاحياء المائية وكليه التربيه بالغردقة والمعهد العالى لعلوم البحار والمدينه الشبابية بالغردقة ومصلحه ضريبه القيمه المضافه بحى مجاهد - منطقه ابوعشرة - المدينه الجامعيه للطالبات - مركز التنميه الرياضيه بالغردقة - المحلات التجارية بمنطقه ابو عشرة - مديرية الشباب والرياضة بشارع الاستاد - إدارة الشباب والرياضه بالغردقة - نادى الشبان المسلمين بالغردقة - النادى الاجتماعى بالغردقة - نادى الغردقة الرياضي.





وقام الدكتور حاتم الدمياطي عضو مجلس إدارة الغرفة , بعمل فيديوهات توعية وتقديم بعض المعلومات الاحترازية المهمة بخصوص فيروس كورونا المستجد COVID 19 . فيما اشرف كلا من انطونيوس صلاح محروس ، وعبدالحميد محمد علي - عضوا مجلس إدارة الغرفة التجارية بمدينة الغرفة على رش وتعقيم المدينة والمحال التجارية والمصالح الحكومية ,فيما قام علي ضاحي - عضو مجلس إدارة الغرفة بمدينة رأس غارب بتولي الاشراف علي رش وتعقيم المدينة والمحال التجارية والمصالح الحكومية ,أما علاء حسن عمر - عضو مجلس الإدارة , و محمد شاكر - عضو مجلس الادارة , بمدينة القصير بالاشراف علي رش وتعقيم المدينة والمحال التجارية والمصالح الحكومية.وتم رش وتعقيم مدينة سفاجا بتوجيه من السيد رئيس مجلس الإدارة وبمشاركة موظفي الغرفة.





وأكد خالد رضا رئيس الغرفة على توافر كافة السلع والمنتجات الغذائية ،والسلع الأساسية ،واستقرار المستوى العام لأسعار مختلف الخضر,والفاكهة نتيجة توافر العرض مقابل توازن الطلب علما أن أسعار اللحوم ،والاسماك ،والدواجن تشهد هبوطا منذ أمس بعد تقلص الطلب المتزايد المتولد عن مخاوف انتشار وباء فيروس كورونا،وتوقف حركة السياحة والطيران إلى المحافظة وعودة المغتربين لمحافظاتهم.