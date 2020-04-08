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حوادث

مد أجل الحكم فى استئناف زوجة شادي محمد على حكم حبسها ٣ سنوات

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 03:15 م
شادى محمد وزوجته
شادى محمد وزوجته
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رامي المهدي
قررت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، مد أجل الحكم في استئناف زوجة شادي محمد، لاعب النادي الأهلي السابق، على حكم حبسها لمدة 3 سنوات في اتهامهم بسرقة شقته، إلى جلسة 20 مايو.


وكانت النيابة استمعت إلى أقوال اللاعب شادي محمد، واتهم زوجته بسرقة شقته أثناء وجوده في مدينة شرم الشيخ.


وقال لاعب الأهلي، إنه اكتشف اختفاء مبلغ كبير، وميداليات ودروع حصل عليها من النادي الأهلي والمنتخب، إضافة إلى وسام الجمهورية من شقته، عقب عودته من السفر.

البداية كانت بتلقي قسم شرطة أول مدينة نصر، بلاغًا من شادي محمد، لاعب النادي الأهلي السابق، باكتشاف سرقة متعلقاته الشخصية، واتهم زوجته بالسرقة، وانتقلت النيابة لشقة لاعب الأهلى السابق، لمعاينتها.

تحرر المحضر رقم 16276 لسنة 2019 قسم أول مدينة نصر، وتولت النيابة التحقيق.
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