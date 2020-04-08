الفنانون في الطفولة.. محمد إمام في صورة نادرة مع والدته

حرص عدد كبير من النجوم على الاشتراك في تحدي الطفولة، ونشر صور لهم وهم صغار عبر حسابتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاعل معها الجمهور بشدة، ونرصد من خلال هذا التقرير أبرز الفنانين الذين نشروا صورهم.





محمد إمام

وجّه الفنان محمد إمام رسالة حب لوالدته عبر حسابه على "فيسبوك"، ونشر صورة نادرة له معها.





وكتب محمد إمام "امي أول حب .. أول فرحه .. أول امان .. أول تشجيع .. هي أول كل حاجة .. والسبب في أي حاجة حلوة.. هي الحياة نفسها كلام الدنيا مش حيديها حقها و بوستات العالم مش حتعبر عن حبي ليها".





وتابع: "عيد ميلادها كان امبارح وجمهوري حبيبي دلعها جامد فا كلمتني قالتلي أنا عاوزة أشكرهم كلهم جدًا.. فا قلت فرصة أقولها أنا اللي بشكرها على كل حاجة ..يلا دلعوها بقى".





طارق عبد العزيز

واستعاد الفنان طارق عبد العزيز ذكرياته بصورة نادرة من طفولته وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".





من ناحية أخرى يشارك الفنان طارق عبد العزيز في مسلسل "نساء من ذهب" للنجمتين نبيلة عبيد ونادية الجندى، للمخرج وائل إحسان، ويظهر في حلقة واحدة فقط كضيف شرف.





مسلسل "نساء من ذهب" مقتبس عن عمل أمريكي من إنتاج ديزني، قامت بتعريبه ورشة كتابة تحت إدارة السيناريست أمين جمال، وتدور أحداثه في إطارٍكوميدي، حول 4 سيدات يؤدين أدوارهن: نادية الجندي، نبيلة عبيد، سميحة أيوب وهالة فاخر، ويشاركهن معهن في البطولة مجموعة من ضيوف الشرف.





مى نور الشريف

فيما نشرت الفنانة مي نور الشريف، صورة نادرة لها عبر خاصية القصص عبر حسابها الرسمي على تطبيق الصور انستجرام، ظهرت فيها في مرحلة الطفولة خلال مشاركتها في عمل فني قديم.





وظهرت مي نور الشريف، في الصورة التي نشرتها عبر انستجرام، بوجه ملائكي برئ، وملامح لم تتغير كثيرًا عما هي عليه الآن.





ولقيت الصورة التي نشرتها مي نور الشريف، إعجاب عدد كبير من متابعيها عبر انستجرام.





يُذكر أن آخر الأعمال التي قدمتها الفنانة مي نور الشريف كانت مسلسل "اللهم إني صائم" مع الفنان مصطفى شعبان، الذي عرض في شهر رمضان 2017.





رانيا محمود ياسين

نشرت أيضا رانيا محمود ياسين عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور الشهير "إنستجرام"، صورة تجمعها بوالدها الفنان محمود ياسين فى مرحلة طفولتها.





وعلقت رانيا ياسين على الصور قائلة: "أبى أحبك كثيرًا بارك الله فيك طفولتى حبيبي مع والدى الرائع".





وتنتظر رانيا ياسين عرض مسلسل "فلانتينو" بطولة عادل إمام، داليا البحيرى، دلال عبد العزيز، عمرو وهبة، رانيا محمود ياسين، هدى المفتى، سليمان عيد، حمدى الميرغنى، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامى إمام.





هيدي كرم

نشرت الفنانة والمذيعة هيدي كرم، صورة نادرة لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، ظهرت فيها بمرحلة الطفولة، وهي تحمل شقيقتها «مايان» التي كانت رضيعة في تلك الصورة.





وعلقت هيدي كرم في الصورة، برسالة إلى شقيقتها، قائلة: «أن تكون محظوظًا لوجود أخت مثلك فهي نعمة.. أحبك الآن وإلى الأبد .. الحمد لله في الصوره دي شكلي حلو».







