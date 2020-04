الفنانون في الطفولة.. محمد إمام في صورة نادرة مع والدته

View this post on Instagram

امي ❤️❤️ أول حب .. أول فرحه .. أول امان .. أول تشجيع .. هي أول كل حاجة .. و السبب في اي حاجة حلوه .. هي الحياة نفسها .. كلام الدنيا مش حيديها حقها و بوستات العالم مش حتعبر عن حبي ليها .. عيد ميلادها كان امبارح و جمهوري حبيبي دلعها جامد فا كلمتني قالتلي انا عاوزة اشكرهم كلهم جدًا .. فا قلت فرصة اقولها انا اللي بشكرها على كل حاجة .. يلا دلعوها بقى 🤗❤️😂