«لمس شعر الفنانات حرام» .. أشهر مُصفّف شعر يكشف كواليس قرار الاعتزال |فيديوجراف

أعلن أحمد خالد، الشهير بـ “زين”، أحد أبرز مصففي شعر النجمات، اعتزاله المهنة نهائيًا، مؤكدًا أن لمس شعر الفنانات حرام.



وأوضح زين خلال لقائه مع الإعلامية نهال طايل في برنامج “تفاصيل” على قناة صدى البلد 2، أن والدته نصحته باتباع الحلال، وهو ما دفعه للتراجع عن عمله السابق والتوجه إلى تجارة الملابس.



وأشار زين إلى تعرضه لهجوم واسع بعد تصريحاته المتعلقة بالفنانة أسماء جلال، مؤكدًا أن البعض حرّف كلامه.

من جانبها، أيدت الدكتورة سعاد صالح، أستاذة الفقه بجامعة الأزهر، قراره، ووجهت له نصيحة بالتصدق بجزء من أمواله، مؤكدة أن الله سيبارك له.



ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي:

https://youtube.com/shorts/5TtJqelBH48