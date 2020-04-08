ضبط 5 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار فى بني سويف

تمكنت قوات الشرطة بمديرية أمن بني سويف، اليوم، من ضبط 5 أشخاص بينهم مدير شركة تنظيم حفلات، لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار داخل فيلا بشرق النيل بمدينة بني سويف الجديدة ، وبحوزتهم أدوات الحفر، كما عثرت الشرطة على حفرة بعمق 10 أمتار وقطر مترين داخل سور الفيلا.





تلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من العميد محمد عبدالوهاب مدير مباحث المديرية، يفيد بورود معلومات إلى ضباط وحدة مباحث قسم شرطة بني سويف الجديدة شرق النيل ، مفادها قيام «أحمد. ر. ا» 37 عام، مدير شركة تنظيم حفلات "قطاع خاص" ، مقيم فيلا بالحي الأول دائرة القسم، بالتنقيب عن الآثار داخل الفيلا الخاصة به، والذي وجه بالتأكد من صحة المعلومات واتخاذ الاجراءات القانونية وضبط المتهم .









وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبرفقته كلا من: هشام. م. ع" 34 عام، سائق، مقيم حي الغمراوي بندر بنى سويف" و عوض. م. ع 36 عام عامل ، أحمد .خ. م 24 عام عامل، و ، ممدوح. م. م" 23 عام، عامل" ، وجميعهم مقيمين المحلة بمحافظة الغربية





وضبطت القوات بحوزة المتهمين أدوات الحفر وهي عبارة عن 2 دقاق، و 3 موتور غاطس، وسلم خشبي، وحبل، وخرطوم مياه كبير الحجم، وبالمعاينة تبين وجود حفرة بعمق 10 أمتار وقطر مترين تقريبًا داخل سور الفيلا ملك المتهم الأول.





وبمواجهة المتهمين أقروا جميعا بقيامهم بالتنقيب عن الآثار بالفيلا بحثًا عن القطع الأثرية، وتم تعيين الحراسة اللازمة على الفيلا، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة.

وتحرر المحضر رقم 729 جنح قسم شرطة بني سويف الجديدة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة .



