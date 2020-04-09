AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

طارق سليمان يدافع عن لاسارتي: حقق الدوري الأصعب في النادي الأهلي ..فيديو

الخميس 09/أبريل/2020 - 08:03 ص
لاسارتي
لاسارتي
Advertisements
حسن العمدة
قال طارق سليمان، مدرب حراس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سابقا، إن مارتن لاسارتي أخطأ في قيادته الفنية لعدد كبير من مباريات الأهلي، ولكنه مدرب جيد. 


وأكد طارق سليمان، في تصريحات متلفزة ببرنامج "نمبر وان" عبر قناة "النهار"، أن "لاسارتي تولى تدريب الأهلي في ظروف صعبة للغاية، ولكنه نجح في تحقيق دوري هو الأصعب في تاريخ النادي".


وتابع "لاسارتي قدم في يناير، وكان هناك عدد كبير من الإصابات لدى اللاعبين وجميعها مؤثرة، والصفقات الجديدة للأهلي وعلى رأسها رمضان صبحي، وحسين الشحات لم تندمج مع الفريق بشكل جيد".


وأضاف "رغم الإخفاقات في أفريقيا ولكن لاسارتي برغم تلك الظروف نجح في حصد بطولة الدوري المصري الأصعب في التاريخ، فالأهلي كان بعيدا تماما عن المنافسة".


يشار إلى أن الأهلي يتصدر ترتيب الدوري الممتاز برصيد 49 نقطة ، وحلّ غريمه التقليدي الزمالك فى المركز الرابع برصيد 31 نقطة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نجم الأهلي: كارتيرون أفضل من لاسارتي .. وفايلر مدرب عالي

لاسارتي اتظلم.. طارق سليمان: خبراتي وراء استمرار الشناوي مع الأهلي

ترشيحاتنا

تجديد حبس متهم بقتل زوجته بعد ضبطها مع شخصين في البساتين

بسبب البرنس.. أحمد فهمي يكشف حقيقة منع هنا الزاهد من التمثيل مع محمد رمضان ..شاهد

بعد تعرضها إلى حادث سيارة.. حلا شيحة تثير الجدل بالحجاب

نجم الأهلي السابق: اتهموني في الزمالك بأني عميل للمارد الأحمر

هل الكلام أثناء الوضوء يبطله.. مستشار المفتي يجيب

دعاء قبل النوم.. يحفظك حتى تستيقظ

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على الرغم من أناقتها.. شاهد أغرب إطلالات زوجة ماجد المصري

شاهد.. أول صور لـ تويوتا فورتشنر 2021 فيس ليفت

دماغ شغالة.. شاهد طفلا يتنكر في زي سمكة قرش للتجول خلال حظر التجول