طارق سليمان يدافع عن لاسارتي: حقق الدوري الأصعب في النادي الأهلي ..فيديو

قال طارق سليمان، مدرب حراس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سابقا، إن مارتن لاسارتي أخطأ في قيادته الفنية لعدد كبير من مباريات الأهلي، ولكنه مدرب جيد.









وأكد طارق سليمان، في تصريحات متلفزة ببرنامج "نمبر وان" عبر قناة "النهار"، أن "لاسارتي تولى تدريب الأهلي في ظروف صعبة للغاية، ولكنه نجح في تحقيق دوري هو الأصعب في تاريخ النادي".









وتابع "لاسارتي قدم في يناير، وكان هناك عدد كبير من الإصابات لدى اللاعبين وجميعها مؤثرة، والصفقات الجديدة للأهلي وعلى رأسها رمضان صبحي، وحسين الشحات لم تندمج مع الفريق بشكل جيد".









وأضاف "رغم الإخفاقات في أفريقيا ولكن لاسارتي برغم تلك الظروف نجح في حصد بطولة الدوري المصري الأصعب في التاريخ، فالأهلي كان بعيدا تماما عن المنافسة".









يشار إلى أن الأهلي يتصدر ترتيب الدوري الممتاز برصيد 49 نقطة ، وحلّ غريمه التقليدي الزمالك فى المركز الرابع برصيد 31 نقطة.