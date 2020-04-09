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أخبار العالم

ارتفاع إصابات كورونا في المكسيك إلى 3181 والوفيات إلى 174

الخميس 09/أبريل/2020 - 02:09 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، اليوم الخميس، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد لديها إلى 3181 والوفيات إلى 174.

وكان رئيس المكسيك قد حث المواطنين على البقاء في منازلهم لمنع انتشار "كاسح" لفيروس كورونا، متخذا أشد موقف له حتى الآن ضد الوباء الذي حصد أرواح ما يزيد على 27 ألفا حول العالم وأصاب ما يقرب من 600 ألف شخص حتى الآن.

وقال الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، في تسجيل مصور مدته 14 دقيقة على يوتيوب "علينا البقاء في منازلنا.. يجب الحفاظ على تباعد صحي"، محذرا من أن النظام الصحي قد لا يتمكن من استيعاب أي تفش كبير للحالات على الرغم من أن الحالات التي سجلتها المكسيك أقل بكثير من الحالات في دول أخرى.

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