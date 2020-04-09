اتحاد الكرة يحسم الجدل حول الغاء مسابقة الدوري المصري

حسمت اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة المصري امرها بشأن الغاء مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم، وذلك بعد تجدد ايقاف النشاط الرياضي حتى نهاية ابريل، تزامنًا مع قرارت مجلس الوزراء بتمديد حظر حركة المواطنين حتى يوم 23 من الشهر الجاري.

وأكد جمال محمد علي، نائب رئيس اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة المصري ان الجبلاية لا تفكر على الاطلاق في الغاء الموسم الجاري بسبب فيروس كورونا.

وقال جمال محمد علي في تصريحات تلفزيونية "الحل الذي لا نريد اللجوء إليه مطلقا هو إلغاء الموسم الجاري".

وأكمل "ما يساعدنا في ذلك إلغاء الأجندة الدولية وتأجيل مباريات البطولات الإفريقية" مضيفًا :"الدوري الممتاز يحتاج 3 أشهر لاستكماله، باقي الدرجات ربما شهرين فقط".

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، امس بمقر مجلس الوزراء، وبحضور أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، مؤتمرًا صحفيًا لإعلان عددٍ من القرارات الجديدة، التي تأتي في إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للحكومة بتطوير الإجراءات الاحترازية المتبعة على مستوى الدولة لمجابهة انتشار فيروس " كورونا" المستجد؛ وذلك للحفاظ على سلامة المواطنين، وتحقيق أعلى معدلات الأمان لهم.





وتضمنت قرارات رئيس مجلس الوزراء باستمرار القرارات التي اتخذتها الحكومة يوم ٢٥ مارس الماضي لمدة أسبوعين اعتبارًا من اليوم يحظر على المواطنين، بكافة أنحاء الجمهورية، الانتقال أو التحرك على جميع الطرق من الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا؛ درءًالأية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التي يقدرها مأمورو الضبط القضائي، كما قرر الدكتور مصطفى مدبولي توقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة من الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا، ويُستثنى من هذا القرار السيارات التي تنقل المواد والسلع الغذائية والخضراوات بكافة أنواعها.





كما قرر رئيس الوزراء إغلاق كافة المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية " المولات التجارية"، ابتداءً من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا أمام الجمهور، وذلك خلال أيام الأسبوع فيما عدا يومي الجمعة والسبت، فيكون الغلق على مدار الأربع العشرين ساعة، ولا يسري ذلك على المخابز، ومحال البقالة، والصيدليات، والسوبر ماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية.

وتضمنت حزمة القرارات التي أصدرها رئيس الوزراء إغلاق جميع المقاهي والكافيتريات،والكافيهات، والكازينوهات،والملاهي، والنوادي الليلية،والحانات، وما يماثلها من المحال والمنشآت، والمحال التي تقدم التسلية أو الترفيه، كما تُغلق أمام الجمهور جميع المطاعم، وما يماثلها من المحال والمنشآت التي تقدم المأكولات، ووحدات الطعام المتنقلة، على أن يقتصر العمل بها على خدمة توصيل الطلبات للمنازل حتى الساعة السابعة مساءً.