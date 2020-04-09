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أخبار العالم

ميركل: ألمانيا ترفض تحمل عبء الديون المشتركة لدول الاتحاد بسبب كورونا

الخميس 09/أبريل/2020 - 05:55 م
ميركل
ميركل
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على صالح
قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن بلادها ترفض مطالب إيطاليا بالسندات المشتركة لمنطقة اليورو، في اقتراح تدعمه روما وباريس وهو شراكة دول الاتحاد الاوروبي في أزمة الديون وهو ما تقف برلين امامه مترددة.


وأضافت في تصريحات نقلتها عنها الصحف الالمانية اليوم الخميس إن سندات منطقة اليورو ليست هي الإجراء الوحيد للتعامل مع الأضرار الاقتصادية الناجمة عن الوباء. 


وتحدثت ميركل اليوم مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي لفترة طويلة ونتفق على أن هناك حاجة ملحة للتضامن بين دول أوروبا، التي تمر بواحدة من أصعب أزماتها، إن لم تكن أصعبها على الاطلاق. 


وأكدت أن ألمانيا مستعدة لهذا التضامن والتزامها به. وتعتمد رفاهية ألمانيا على أن تكون أوروبا على ما يرام. 


وأضافت المستشارة الالمانية: الآن، ما هي الأدوات المناسبة لهذا الغرض، فهناك وجهات نظر مختلفة. أنت تعلم أنه يجب أن يكون لدينا دين مشترك بسبب وضع الاتحاد السياسي ولهذا السبب نرفض ذلك.


وتابعت ميركل "لكن هناك العديد من الطرق لإظهار التضامن وأعتقد أننا سنجد حلا جيدا".


وكانت قضية "كورونا" حجر عثرة في العلاقات بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، حيث لا ترحب جميعها بفكرة عبء الديون المشتركة خلال الأزمة المرتبطة بالوباء. 


بينما تدعم فرنسا وإيطاليا الفكرة ، ولا تزال ألمانيا مترددة.
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