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أخبار البلد

وفاة مطران السريان الكاثوليك عن 70 عاما

الخميس 09/أبريل/2020 - 09:54 م
صدى البلد
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سامح سلام

أعلن الأنبا باخوم المتحدث باسم الكنيسة الكاثوليكية في مصر، اليوم الخميس، عن وفاة المطران يوسف حنوش، مطران السريان الكاثوليك في مصر، عن عمر يناهز 70 عاما.


وقال المتحدث باسم الكنيسة الكاثوليكية، إنه لم يتم تحديد موعد الصلاة للجناز، وتابع: "الرب يستقبله في الملكوت ويعزي الأسرة وكل الكنيسة السيريانية والكاثوليكية أجمع بمصر".


كان الأنبا يوسف حنوش مطران السريان الكاثوليك بمصر، أكد مؤخرا على التزام طائفته بقرار مجلس الأساقفة والبطاركة الكاثوليك، الذى يقضى بوقف جميع الصلوات والفعاليات في الكنائس للوقاية من فيروس كوفيد 19 المعروف باسم كورونا المستجد.


يشار إلى أن المطران يوسف حنوش هو أحد الرموز الكاثوليكية الذي قام بالدور الرعوي والخدمى وانتخب مطرانا للقاهرة ونائبًا بطريركيًا للسودان، خلفًا عن نيافة المطران باسيليوس موسى داود الذي تولي خدمة إيبارشية حمص السورية.


وُلد المطران أقليميس يوسف حنوش بمدينة القاهرة في 27 مارس 1950م, وبدأ العمل الإيماني بمعهد السالزيان "دون بوسكو", ثم التحق بعد ذلك بالكلية الإكليريكية الكبرى التابعة إلى الكنيسة القبطية الكاثوليكية بالمعادي وحصل على ليسانس الفلسفة واللاهوت.


وسيّم كاهنًا عام 1976, عُين راعيًا لخدمة كاتدرائية سيدة الوردية بحي الظاهر عام 1986, ثم شغل منصب مدير مدرسة القديس ميخائيل عام 1988 , وفي عام 1990 تولى الرعاية والخدمة بكنيسة القديسة كاترينا بمصر الجديدة, وعندما ازداد علمه واشتهر بخدمته المخلصة لأبناء الكنائس الكاثوليكية ترقى إلى درجة خوري لمطرانية السريان الكاثوليك بالقاهرة.


جدير بالذكر, أن رتبة الخوري تمنح لمعاون الأسقف الخاصة بالايبارشية بالقرية, وكلمة "خورى " كلمة يونانية معناها أسقف القرى أو الإيبارشية, وفي يوم 19 مارس 1996 تمت رسامته وتجليسه الأسقفي على المجلس الإيبارشي والجمعيات والأنشطة الطائفية بالقاهرة للسريان الكاثوليك.

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