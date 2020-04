View this post on Instagram

ان تحب دون ان يفعل .. ان تعطي و لا تنتظر .. ان تكون اب اللهم لك الحمد رزقتني بابني "زين محمد مهران " 👶 اللهم اجعلني اب صالح له و احفظ امه له T.B @minisstudio