عجوز عمره 101 عام يهزم كورونا.. أكبر شخص في العالم يشفى من الفيروس

أصبح العجوز البالغ من العمر 101 عامًا أكبر شخص في العالم يتغلب على فيروس كورونا التاجي بعد معركة استمرت أسبوعين مع المرض القاتل الذي اجتاح العالم.





خرج العجوز «كيث واتسون» بعد انتهائه من فترة العلاج وانتصاره على فيروس كورونا في مستشفى ألكسندرا في ريديتش بورسيسترشاير اليوم ليصبح أكبر معمر في العالم يشفى من الفيروس.





ويأتي ذلك بالتزامن مع تسجيل أحدث الأرقام بوجود حاليًا 65.077 ألف حالة مؤكدة من الإصابة بالفيروس التاجي في المملكة المتحدة البريطانية، بينما بلغ عدد الوفيات 7978.





وقد شارك الأطباء في مستشفى Worcestershire Acute Hospitals NHS Trust صورة على حساب المستشفى ظهر فيها كيث يشير بإبهامه (في علامة الانتصار) محاطًا بالممرضات المبتسمات.





نشر حفيد كيث بنيامين واتسون منشورًا لاحقًا على أحد حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي وقال: "هذا هو جدي الرائع عمره 101 عامًا انتصر على فيروس كورونا التاجي بعدما هاجمه.. يا له من جندي مغوار!".





ثم وجه شكره للأطباء في المستشفى على جهودهم وفقًا للدايلي: "شكرًا للجميع في NHS.. لا أستطيع الانتظار لرؤيته عند عودته للمنزل".



