ظهور 3 أنواع من فيروس كورونا حول العالم.. تفاصيل

زعم أحد الخبراء أن هناك ثلاث سلالات مختلفة على الأقل من الفيروس التاجي Covid-19 المنتشر حول العالم.

ووفقًا لصحيفة " ديلي ستار"، ظهرت السلالة الأصلية ، التي حددها العلماء على أنها من النوع A ، في أواخر العام الماضي في ووهان ، الصين، وهذا النوع هو الأكثر انتشارًا في أستراليا والولايات المتحدة .

بينما في مرحلة ما خلقت ظهرت طفرة عشوائية سلالة من النوع B ، والتي تم تحديدها في ليلة عيد رأس السنة الماضة، وهذا النوع الذي اجتاح الصين حيث تسبب في وفاة 3336 شخصًا.

وأوضح الخبراء ان نوع B أحدث طفرة جديدة لينشأ سلالة من نوع C وهذا النوع إنه من النوع C الذي انتشر في أوروبا ، حيث أصاب مئات الآلاف في إسبانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة ، وفقًا للبحث.

يعتقد أن النوع C ربما انتشر إلى أوروبا عبر سنغافورة، تم اكتشافه أيضًا في هونغ كونغ وكوريا الجنوبية.

قام فريق بقيادة الدكتور بيتر فورستر ، عالم الوراثة من جامعة كامبريدج ، بتتبع الطرق التي سلكتها سلالات Covid-19 المختلفة مع انتشارها في جميع أنحاء العالم.

ونُشرت ورقة بحثهم ، بعنوان تحليل الشبكة الجينية للسلالات الجينومية SARS-CoV-2 ، في مجلة Proceedings of the National Academy of Sciences.