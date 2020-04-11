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منوعات

ظهور 3 أنواع من فيروس كورونا حول العالم.. تفاصيل

السبت 11/أبريل/2020 - 12:30 ص
صدى البلد
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أحمد شريف

زعم أحد  الخبراء أن هناك ثلاث سلالات مختلفة على الأقل من الفيروس التاجي Covid-19 المنتشر حول العالم.


ووفقًا لصحيفة " ديلي ستار"، ظهرت السلالة الأصلية ، التي حددها العلماء على أنها من النوع A ، في أواخر العام الماضي في ووهان ، الصين، وهذا النوع هو الأكثر انتشارًا في أستراليا والولايات المتحدة .


بينما في مرحلة ما خلقت ظهرت طفرة عشوائية سلالة من النوع B ، والتي تم تحديدها في ليلة عيد رأس السنة الماضة، وهذا النوع  الذي اجتاح الصين حيث تسبب في وفاة 3336 شخصًا.


وأوضح الخبراء ان نوع B  أحدث طفرة جديدة لينشأ سلالة من نوع C وهذا النوع إنه من النوع C  الذي انتشر في أوروبا ، حيث أصاب مئات الآلاف في إسبانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة ، وفقًا للبحث.



يعتقد أن النوع C ربما انتشر إلى أوروبا عبر سنغافورة، تم اكتشافه أيضًا في هونغ كونغ وكوريا الجنوبية.


قام فريق بقيادة الدكتور بيتر فورستر ، عالم الوراثة من جامعة كامبريدج ، بتتبع الطرق التي سلكتها سلالات Covid-19 المختلفة مع انتشارها في جميع أنحاء العالم.


ونُشرت ورقة بحثهم ، بعنوان تحليل الشبكة الجينية للسلالات الجينومية SARS-CoV-2 ، في مجلة Proceedings of the National Academy of Sciences.


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