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أخبار البلد

منتجو العسل يطالبون بتصاريح لنقل النحل خلال حظر التجوال..فيديو

السبت 11/أبريل/2020 - 06:22 ص
صدى البلد
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شيماء مجدي
أكد منتجو العسل ومربو النحل صعوبة نقل النحل أثناء فترات النهار لما يمثلة من خطورة شديدة أثناء التحرك ، الى جانب إصابة قطعان النحل بالاختناق داخل الخلايا ، وطالبوا وزارة الزراعة بأصدار تصاريح لنقل خلايا النحل ليلًا اثناء فترات حظر التجوال . 

وقال الإعلامى محمد غانم عبر فقرات برنامجه " الجدعان"على فضائية القاهرة والناس 2 ، ان مربو النحل ومنتجو العسل يواجهون صعوبات كبيرة فى نقل خلايا النحل المصرى نهارا ، لما يمثلة ذلك من خطورة بالغة على ارواح المواطنين ، اذا حدث وانفتحت الخلايا اثناء فترات النهار ، لافتا الى ان نقل النحل ليلًا يحافظ على هدوء وثبات القطعان ويضمن عدم انتشاره اذا انفتحت الخلايا ، الى جانب المحافظة على حياة المواطنين من انتشار النحل بشكل عشوائى . 

وأوضح غانم أن مربو النحل وأصحاب المزارع يطالبون السيد القصير وزير الزراعة بأصدار تصاريح تحرك لسياراتهم بهدف نقل النحل بين المزارع بشكل آمن خلال الليل والأبتعاد عن مخاطر النقل نهارا .   

https://www.youtube.com/watch?v=daI-z4Rg0dQ
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