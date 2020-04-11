منتجو العسل يطالبون بتصاريح لنقل النحل خلال حظر التجوال..فيديو

أكد منتجو العسل ومربو النحل صعوبة نقل النحل أثناء فترات النهار لما يمثلة من خطورة شديدة أثناء التحرك ، الى جانب إصابة قطعان النحل بالاختناق داخل الخلايا ، وطالبوا وزارة الزراعة بأصدار تصاريح لنقل خلايا النحل ليلًا اثناء فترات حظر التجوال .





وقال الإعلامى محمد غانم عبر فقرات برنامجه " الجدعان"على فضائية القاهرة والناس 2 ، ان مربو النحل ومنتجو العسل يواجهون صعوبات كبيرة فى نقل خلايا النحل المصرى نهارا ، لما يمثلة ذلك من خطورة بالغة على ارواح المواطنين ، اذا حدث وانفتحت الخلايا اثناء فترات النهار ، لافتا الى ان نقل النحل ليلًا يحافظ على هدوء وثبات القطعان ويضمن عدم انتشاره اذا انفتحت الخلايا ، الى جانب المحافظة على حياة المواطنين من انتشار النحل بشكل عشوائى .





وأوضح غانم أن مربو النحل وأصحاب المزارع يطالبون السيد القصير وزير الزراعة بأصدار تصاريح تحرك لسياراتهم بهدف نقل النحل بين المزارع بشكل آمن خلال الليل والأبتعاد عن مخاطر النقل نهارا .



