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كيفية تحضير مشروب الديتوكس لتخسيس.. 15 فائدة له

السبت 11/أبريل/2020 - 03:45 ص
صدى البلد
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رنا عصمت
يعد الديتوكس فوائد كثيره للجسم فهو عباره عن عن ماء مخلوط بقطع من الفاكهة والخضروات والأعشاب ويعد تناوله تطهيرا للجسم من السموم التى تتراكم ولا يستطيع الجسم طردها ونحتاج لتحضيره نقع بعض الفواكه في زجاجة مليئة بالماء حوالي 2 لتر من الماء و تحفظ في الثلاجة لمدة 4-6 ساعات و من الأفضل تركها لمدة ليلة لجعل الماء يمتص جميع الفوائد الغذائية الموجودة في الفاكهه وماء الديتوكس يساعد علي :

1- زيادة الطاقة
2- التخلص من نفايات الجسم
3- التخلص من الوزن الزائد
4- تعزيز الجهاز المناعي
5- صحة الجلد
6- تحسين وظيفة الهضم
7- عملية إصلاح البشرة
8- تنشيط و تطهير المسالك البولية
9- التخلص من رائحة الفم الكريهة
10-يمنح شعر صحي

يشرب من 1 الى 2 كوب فى اليوم:

المقادير
1 ليمونه مقشرة
1 جريب فروت مقشرة
1 قطعه زنجبيل بحجم الابهام مقشرة
ماء حسب الحاجة
نعناع (اختياري)
الطريقة: عصر الليمون والجريب فروت والزنجبيل مع اضافة الماء ويمكن اضافة النعناع لطعم الذ.
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