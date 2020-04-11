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كنز للجسم..فوائد لبان الدكر للتنحيف والتخلص من الترهلات

السبت 11/أبريل/2020 - 05:26 ص
صدى البلد
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رنا عصمت


قدم الدكتور احمد صبرى استشارى السمنة والتغذية العلاجية، فوائد تناول اللبان الذكر لجسم الانسان.


وأوضح أنه يساهم في تخليص الجسم من الترهلات: من الممكن أن تحدث هذه الترهلات بسبب التقدم بالسن، ويتم ذلك من خلال إنتاج خلايا جديدة وتقويتها، مما يؤدي إلى الحفاظ على جسم مشدود.


وأشار أنه يساعد على تنظيم مستوى السكر في الدم: يتم ذلك عن طريق التقليل من نسبة السكر في الدم، بالإضافة إلى التخلص من الرغبة في تناول الطعام بشكل كبير خلال اليوم.


علاج مشاكل الجهاز الهضمي:
تعد هذه المشاكل من أكثر مسببات السمنة أهميةً، خاصةً في المناطق التي تحيط بالبطن، حيث يساهم لبان الذكر في تنظيم حركة الأمعاء في الجسم، مما يؤدي إلى التخلص من كافة الغازات التي من الممكن أن تسبب الألم للمصاب، بالإضافة إلى أنه يعالج مشكلة حموضة المعدة والإمساك وعسر الهضم لأنه يعمل على تحفيز إفراز العصارات الصفراء والهاضمة وتسهيل مرور وحركة الطعام داخل الأمعاء.


إدرار البول: من الممكن أن يعاني الكثير من الناس من احتباس البول داخل الجسم بسب تناول أدوية محددة، أو بسبب تناول كميات كبيرة من الملح، مما يؤدي إلى الإصابة بانتفاخ العديد من مناطق الجسم، حيث يعمل لبان الذكر على تخليص الجسم من هذه السوائل من خلال إدرار البول
يمكنك استخدام لبان الدكر بأكثر من طريقة، امضغيه كاللبان، أو اغلي كوبا من المياه ثم ضعي بعض حبات لبان الدكر فيه، واتركيه يبرد ثم اشربيه بعد تصفيته من المياه، قومي بذلك قبل وجبة الفطار كل صباح.

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