كيف تنظف سقف السيارة من الداخل بكل سهولة

الاهتمام بنظافة السيارة امر مهم و محط اهتمام اغلب السائقين، و لكن توجد اجزاء في السيارة صعبة التنظيف و تتسخ سريعا و هي السقف الداخلي للسيارة ، ليمنحك شعور بالراحة اثناء القيادة و يطفئ عليك شعور بالنظافة .
و في هذا السياق نطرح عليكم طريقة تنظيف السقف الداخلي للسيارة .
1- احضر قطعة قماش قطنية نظيفة و أى نوع من الشامبو خالي من الألوان و وعاء من الماء، وكوبًا من الخل الأبيض.
2- استخدام قطعة القماش في إزالة الأتربة العالقة في سقف السيارة ثم قم بوضع سائل تنظيف المنسوجات داخل بخاخ و ابدأ برشه على السقف و اتركة قليلا .
3- ابداء في ازالة الاوساخ بأستخدام قطعة القماش
4- اخلط الماء بالخل و استخدمة في باقي الاوساخ التي لم يتم ازالتها
5 - كرر الخطوات السابقة عند الحاجة .
6- قم برش بعض المعطر في السيارة ليزيل رائحة الخل .