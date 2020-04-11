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سيارات

كيف تنظف سقف السيارة من الداخل بكل سهولة

السبت 11/أبريل/2020 - 04:31 م
كيف تنظف سقف السيارة
كيف تنظف سقف السيارة من الداخل
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اشرف عطية
الاهتمام بنظافة السيارة امر مهم و محط اهتمام اغلب السائقين، و لكن توجد اجزاء في السيارة صعبة التنظيف و تتسخ سريعا و هي السقف الداخلي للسيارة ، ليمنحك شعور بالراحة اثناء القيادة و يطفئ عليك شعور بالنظافة .

و في هذا السياق نطرح عليكم طريقة تنظيف السقف الداخلي للسيارة .


1- احضر قطعة قماش قطنية نظيفة  و أى نوع من الشامبو خالي من الألوان و وعاء من الماء، وكوبًا من الخل الأبيض.


2- استخدام قطعة القماش في إزالة الأتربة العالقة في سقف السيارة ثم قم بوضع سائل تنظيف المنسوجات داخل بخاخ و ابدأ برشه على السقف و اتركة قليلا .

3- ابداء في ازالة الاوساخ بأستخدام قطعة القماش


4- اخلط الماء بالخل و استخدمة في باقي الاوساخ التي لم يتم ازالتها


5 - كرر الخطوات السابقة عند الحاجة .


6- قم برش بعض المعطر في السيارة ليزيل رائحة الخل . 
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