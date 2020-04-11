كيف تنظف سقف السيارة من الداخل بكل سهولة

الاهتمام بنظافة السيارة امر مهم و محط اهتمام اغلب السائقين، و لكن توجد اجزاء في السيارة صعبة التنظيف و تتسخ سريعا و هي السقف الداخلي للسيارة ، ليمنحك شعور بالراحة اثناء القيادة و يطفئ عليك شعور بالنظافة .







و في هذا السياق نطرح عليكم طريقة تنظيف السقف الداخلي للسيارة









1- احضر قطعة قماش قطنية نظيفة و أى نوع من الشامبو خالي من الألوان و وعاء من الماء، وكوبًا من الخل الأبيض.





2- استخدام قطعة القماش في إزالة الأتربة العالقة في سقف السيارة ثم قم بوضع سائل تنظيف المنسوجات داخل بخاخ و ابدأ برشه على السقف و اتركة قليلا .

3- ابداء في ازالة الاوساخ بأستخدام قطعة القماش







4- اخلط الماء بالخل و استخدمة في باقي الاوساخ التي لم يتم ازالتها







5 - كرر الخطوات السابقة عند الحاجة .







6- قم برش بعض المعطر في السيارة ليزيل رائحة الخل .