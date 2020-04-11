جهود بحثية داخل وخارج مصر للتعليم العالي في مواجهة كورونا.. وملايين الجنيهات لدعم المراكز والجامعات للوصول للقاح وطرق جديدة للوقاية

التعليم العالي: تواصل مستمر مع دول العالم حول بروتوكولات علاج كورونا

تمويل مليون جنيه.. جامعة القاهرة تفتح باب التقدم لمشروعات بحثية لعلاج كورونا

التعليم العالى ترصد 30 مليون جنيه لدعم ابتكارات مجابهة فيروس كورونا

القومي للبحوث: نواصل جهودنا للتوصل للقاح للقضاء على وباء كورونا









استطاعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تقديم مجهود مكثف وهائل في مواجهة كورونا، حيث خصصت عددا من الجامعات المصرية، والمعاهد البحثية التابعة لها، جهودها من أجل الوقاية من فيروس كورونا المستجد والوصول إلى لقاح له بأيدي أبناء مصر من الباحثين.









في ذلك السياق، قال الدكتور حسام عبد الغفار، رئيس المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، إن مصر تتواصل بشكل دائم مع الدول الأخرى، للتعرف على فاعلية البروتوكولات العلاجية المجربة على مرضى فيروس كورونا بها، ومنذ شهر أكدت دولة اليابان فاعلية أحد الأدوية المجربة على المرضى وهو العقار هو "فافي برافير".









وأضاف "عبد الغفار"، في تصريح لـ"صدى البلد"، أن العقار له نتائج تدعو للتفاؤل، موضحا أنه سيتم التنسيق مع إحدى شركات الأدوية في مصر لتصنيعه بعد اختبار مدى نجاحه.









وأكد أن المؤسسات البحثية والجامعات عملت منذ اللحظة الأولى بشكل جاد، وذلك تحت إشراف الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، حيث تم عمل أبحاث على الفيروس وطرق علاجه.









وأوضح أن الأعلى للمستشفيات الجامعية يعمل تأكيدا على ضمان أمان الفريق الطبي بجميع المستشفيات من خلال استخدام واقيات مكافحة العدوى الشخصية وفق المعايير التي حددها المجلس في خطابه للمديرين التنفيذيين، مشيرا إلى تجهيز أماكن عزل بكل مستشفى بما لا يقل عن 30 سريرا وإعدادها حال الاحتياج إليها.









المركز القومي للبحوث

حرص المركز القومي للبحوث من اليوم الأول لظهور فيروس كورونا المستجد وانتشاره عالميا، على إيجاد مصل مضاد للفيروس تقديرا لتطورات الوضع التي طالت أبناء مصر أنفسهم، كما كان حريصا منذ بداية الأزمة على عدم الإدلاء بأي تصريحات بها تهويل أو تهوين، خاصة أنه كان له دور هام في إنتاج لقاح مضاد لإنفلونزا الطيور، وبتحرك سريع وقت وصوله لمصر من سنوات.









وقال الدكتور محمد أحمد على، أستاذ الفيروسات ومدير مركز التميز العلمى بالمركز القومى للبحوث، إن الأزمة الحقيقية فيما يخص فيروس كورونا ليس في إيجاد لقاح له، بل في وقت الوصول له وإجراء التجارب للتأكد من فاعليته، مؤكدا أن جميع الباحثين في المركز يعملون في جميع الاتجاهات للوصول إلى لقاح لعلاج فيروس كورونا، ولذلك لأنه ليس هناك موعد محدد يمكن القول إنه سيتم الانتهاء من اللقاح به.









وأضاف "أحمد"، في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، أنه من المؤكد عند الاستعداد لطرح العلاج سيتم الإعلان للجميع، موضحا أن جميع المراكز البحثية الدولية تعمل بشكل منفرد، من بينها المركز القومي للبحوث داخل مصر، فعلى الرغم من أنه يتواصل مع المراكز البحثية حول العالم، إلا أنه يعمل حاليا من أجل أبنائنا دون دعم خارجي للوصول إلى لقاح يعالج شعبنا.









وأكد أن المركز له سابق عمل في إيجاد لقاح لعلاج إنفلونزا الطيور وغيره من لقاحات خاصة بعلاج الفيروسات ساعدت على الحد من انتشار الفيروسات، منها ما يباع في الأسواق حاليا، كما كان لنا دور في حل أزمة متلازمة الشرق الأوسط التنفسية التي سبق وأن ظهرت في السعودية عام 2012.









جامعة القاهرة

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، عن فتح باب التقدم بمشروعات بحثية مشتركة بين أكثر من كلية من كليات الجامعة في مجال فيروس كورونا المستجد، بتمويل يبدأ من 200 ألف جنيه ويصل إلى مليون جنيه كحد أقصى للمشروع الواحد؛ وذلك اعتبارًا من اليوم ولمدة أسبوعين، طبقًا للشروط والقواعد المعلن عنها على موقع الجامعة www.gsrd.cu.edu.eg.





وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن الإعلان عن قبول مشروعات بحثية في مجال فيروس كورونا المستجد، يأتي في إطار سياسة ومجهودات جامعة القاهرة في مواجهة المشكلات التي تواجه المجتمع، خصوصًا فيروس كورونا المستجد، والذي قالت منظمة الصحة العالمية عنه إنه أصبح وباءً عالميًا، مما يؤكد ضرورة التعامل مع هذا الموقف بكل قوة والأخذ بالأسباب الاحترازية، مؤكدًا أن الجامعة تبذل جهودًا كبيرة وتسعى لإيجاد الحلول العلمية للمشكلات المجتمعية والعالمية وسد الفجوات من خلال البحث العلمي.









أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أنه نظرا لما تمر به مصر والعالم من جائحة فيروس كورونا المستجد، تم تشكيل لجنة برئاسة رئيس أكاديمية البحث العلمي الدكتور محمود صقر، وعضوية علماء من المراكز البحثية والجامعات المصرية وتحالف البتروكيماويات للبدء فورا فى تنفيذ المبادرة، ومن أحد أهدافها توفير مواد معقمة ومطهرة طبقا لمعايير منظمة الصحة العالمية وإتاحتها بسعر التكلفة وفتح باب التقدم لمنح استثنائية عاجلة لتلقى أفكار وحلول تكنولوجية مبتكرة لمجابهة فيروس كورونا وتم فتح باب التقدم من ٢٤ إلى ٢٨ مارس ٢٠٢٠ بأكاديمية البحث العلمي.









ووجه عبد الغفار برصد ٣٠ مليون جنيه والدعوة للباحثين والمبتكرين المصريين للتقدم بمقترحات بحثية مبتكرة ضمن مبادرة "طبق فكرتك" لإيجاد حلول بديلة لنقص الإمكانيات العلاجية والصحية لمجابهة الوباء العالمي المتسبب به فيروس كورونا المستجد، والتقدم إلكترونيًا عن طريق الموقع الرسمي للأكاديمية www.asrt.sci.eg، وآخر موعد للتقدم يوم 28 مارس 2020.









من جانبه، صرح الدكتور محمود صقر، رئيس الأكاديمية، بأن الخطة تم اعتمادها فى مجلس الأكاديمية الأخير رقم 176 لسنة 2020 برئاسة وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وستقدم الأكاديمية الدعم الفني والمادي واللوجيستي بهدف دعم وتفعيل الابتكارات المصرية للوصول إلى مرحلة الإنتاج الكمي، وتستهدف المنحة عدة مجالات منها تطبيقات أدوات التصنيع السريع واسعة الانتشار، الطابعات ثلاثية الأبعاد وماكينات CNC لتصميم كمامات يمكن إعادة استخدامها بعد تغيير الفلتر فقط، تصميم وحدة تحكم أو جهاز تنفس صناعي بسيط منخفض التكلفة وسهل الاستخدام وسهل البناء في إطار زمني طارئ.





جامعة المنصورة

أشادت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بدور الجامعات المصرية في مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد، وبالأخص جامعة المنصورة، وأنتجت مستلزمات الوقاية الشخصية للوقاية من فيروس كورونا.







