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رياضة

محمد صلاح يحتفل بعيد ميلاد ساديو ماني بأغنية عربي.. فيديو

السبت 11/أبريل/2020 - 08:53 م
صدى البلد
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أحمد هاني
احتفل لاعبو فريق ليفربول الإنجليزي، بعيد ميلاد الدولي السنغالي ساديو ماني، والذي يتم اليوم عامه الـ28، عبر الغناء بلغة كل لاعب داخل الفريق. 

و حسب الفيديو الذي نشره الحساب الرسمي لفريق ليفربول تواجد الدولي المصري حيث قام بالغناء لزميله السنغالي باللهجة المصرية.

ويعد ماني أحد أهم لاعبي نادي ليفربول خلال الفترة الأخيرة حيث ساهم في تتويج الفريق الموسم الماضي ببطولة دوري أبطال أوروبا بالإضافة إلى السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية. 

وانضم مانى إلى صفوف الريدز موسم 2016/ 2017،  قادما من نادي ساوثهامبتون، وشارك منذ ذلك الوقت في 171 مباراة لبكافة البطولات وسجل 77 هدفا. 
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