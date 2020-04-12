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أخبار البلد

شاهد .. مصطفى بكرى يعلن عن غلق قناة مكملين الإخوانية لهذا السبب

الأحد 12/أبريل/2020 - 11:31 ص
صدى البلد
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سيد احمد
نشر الكاتب الصحفي مصطفى بكرى عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر تغريدة يعلن فيها عن غلق قناة مكملين الإخوانية.

وكتب مصطفى بكرى ": ‏يمهل ولايهمل ، تم إغلاق قناة مكملين الإخوانية العميلة بعد إصابة المذيع الإخواني حسام الشوربجي بمرض كورونا". 


وتابع: " تم تحويل مذيعي القناة إلى تقديم سمومهم من منازلهم وفرض الحجر الصحي على المعتوه المريض نفسيا محمد ناصر وشبيهه زوبع، اللهم لا شماتة في المرض ، ولكن هؤلاء شمتوا".

وكشف حسام الشوربجي مقدم البرامج على قناة مكملين، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد في تركيا.

وقال حسام الشوربجي عبر حسابه علي تويتر: "قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا"، الجهات الصحية التركية اليوم أخبرتني بالإصابة بفيروس #كورونا المستجد 19، نسألكم الدعاء بالشفاء".

واختتم قائلا: احتمال إصابة عائلتي بالفيروس مع بدء الحجز المنزلي الصحي لمدة 14 يوما ، مع متابعة مستمرة من الجهات المعنية لحالتي وحالة أسرتي".

— مصطفى بكري (@BakryMP) April 12, 2020
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