شاهد .. مصطفى بكرى يعلن عن غلق قناة مكملين الإخوانية لهذا السبب





وكتب مصطفى بكرى ": ‏يمهل ولايهمل ، تم إغلاق قناة مكملين الإخوانية العميلة بعد إصابة المذيع الإخواني حسام الشوربجي بمرض كورونا".









وتابع: " تم تحويل مذيعي القناة إلى تقديم سمومهم من منازلهم وفرض الحجر الصحي على المعتوه المريض نفسيا محمد ناصر وشبيهه زوبع، اللهم لا شماتة في المرض ، ولكن هؤلاء شمتوا".





وكشف حسام الشوربجي مقدم البرامج على قناة مكملين، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد في تركيا.





وقال حسام الشوربجي عبر حسابه علي تويتر: "قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا"، الجهات الصحية التركية اليوم أخبرتني بالإصابة بفيروس #كورونا المستجد 19، نسألكم الدعاء بالشفاء".





واختتم قائلا: احتمال إصابة عائلتي بالفيروس مع بدء الحجز المنزلي الصحي لمدة 14 يوما ، مع متابعة مستمرة من الجهات المعنية لحالتي وحالة أسرتي".





— مصطفى بكري (@BakryMP) April 12, 2020