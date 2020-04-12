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اقتصاد

النيل للأدوية تناقش الموازنة التقديرية لعام 2020 /2021 ...18 أبريل

الأحد 12/أبريل/2020 - 11:26 ص
الادوية
الادوية
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علياء فوزى

كشفت شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية،التابعة للقابضة للأدوية،أن الجمعية العامة العادية المقرر عقدها يوم 18 أبريل 2020، ستناقش الموافقة على مشروع الميزانية التقديرية للشركة عن العام المالي 2020-2021.

وأضافت الشركة في بيان لها، اليوم الأحد، أن الجمعية ستناقش إقرار الخطة الاستثمارية للعام المالي 2020-2021.

وحققت الشركة خلال الـ 7 أشهر الأولى من العام المالي 2019-2020، صافي ربح خلال الفترة بلغ 29.2 مليون جنيه، مقابل صافي ربح بلغ 500 ألف جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي الجاري لتصل إلى 435.83 مليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 315.79 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

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