كل الشكر والتقدير والاحترام للأطباء والممرضين 🙏 والمنظومة الطيبية فى مصر شكرا لمن يضحوا بارواحهم من اجلنا والف رحمة لروح شهداء الواجب شكرا#الجيش_الأبيض شكرا#اطباء_الرحمة #تحيا_مصر