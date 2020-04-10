كل محنة منحة من رب العالمين.. رسالة أمل من روجينا شاهد

نشرت الفنانة روجينا صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات و الصور "إنستجرام"





وظهرت روجينا بإطلالة أنيقة و علقت على الصورة قائلة: صباح الخير والسعادة والصحة والأمل واليقين بالله ان فى كل محنة منحة من رب العالمين



