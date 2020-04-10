كل محنة منحة من رب العالمين.. رسالة أمل من روجينا شاهد

نشرت الفنانة روجينا صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات و الصور "إنستجرام"
وظهرت روجينا بإطلالة أنيقة و علقت على الصورة قائلة: صباح الخير والسعادة والصحة والأمل واليقين بالله ان فى كل محنة منحة من رب العالمين
يشار إلى أن روجينا تشارك في رمضان 2020 في مسلسل "البرنس" بطولة محمد رمضان، نجلاء بدر، أحمد زاهر، نور، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش، أحلام الجريتلي وغيرهم من النجوم وهو من إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي ومن سيناريو وحوار وإخراج محمد سامي.