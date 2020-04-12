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حوادث

الرقابة الإدارية : ضبط 3 ملايين قرص أدوية مجهولة المصدر داخل مصنع بير سلم بكفر الشيخ

الأحد 12/أبريل/2020 - 05:38 م
الرقابة الإدارية
الرقابة الإدارية
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نتيجة تعاون المواطنين مع هيئة الرقابة الإدارية، واستجابتهم لمناشدة الهيئة بالإبلاغ عن المخالفات، تم وبالتنسيق مع ادارة التفتيش الصيدلي، ومديرية التموين، وجهاز حماية المستهلك، والإدارة المحلية بمحافظة كفر الشيخ، تنفيذ حملة مكبرة لمداهمة أحد المصانع غير المرخصة والذي تبين انه مُدار بمعرفة فني تبريد وتكييف، ويمارس نشاطه المخالف داخل عقار بمنطقة بلطيم لتصنيع وتعبئة الأدوية الطبية والإتجار بها بالمخالفة ‏للقانون.


تم ضبط كميات من الملصقات التي تحمل العلامات التجارية والأسماء لشركات أدوية وهمية، وعدد  ٢,٣ مليون قرص أدوية لأصناف مختلفة مجهولة المصدر، و٥ آلاف قرص مغلف ‏مُعد للبيع و ٢٠ ألف عبوة فارغة و٩٠ كجم بودرة خام مُعدة لتصنيع الأدوية، وكذلك تم التحفظ على المعدات وأدوات التصنيع، وضبط صاحب المصنع وعرضه على النيابة العامة لإجراء تحقيقاتها معه.


كما أسفرت الحملات الأخرى على المنتجات والمستلزمات الطبية والمطهرات المغشوشة غير المطابقة للمواصفات بمحافظات (مطروح، الإسكندرية، البحيرة، الجيزة، الدقهلية، قنا، سوهاج، جنوب سيناء) عن ضبط ٣٤٦٥٤ قفازا طبيا، و٦٦٥٢ "ماسك طبي"، و٩٦٤ لتر كحول، و٣٠٧٤ عبوة لمواد مطهرة مجهولة المصدر، و٢١٢٣ عبوة أدوية منتهية ‏الصلاحية ومجهولة المصدر فى ١١ مخزنا غير مرخصة لتجميع المستلزمات الطبية والأدوية وبيعها بالسوق السوداء وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة .


وتناشد الهيئة المواطنين توخى الدقة، والحرص عند شراء العقاقير والأدوية الطبية ، و كذلك المنتجات والمطهرات الطبية الأخرى ومراجعة العلامات التجارية المدونة عليها وارقام التسجيل كمنتج طبى او صناعى ، والتأكد من تاريخ الصلاحية، لما تسببه المنتجات المغشوشة ومجهولة المصدر من أضرار على الصحة العامة.

الرقابة الإدارية : ضبط 3 ملايين قرص أدوية مجهولة المصدر داخل مصنع بير سلم بكفر الشيخ
الرقابة الإدارية : ضبط 3 ملايين قرص أدوية مجهولة المصدر داخل مصنع بير سلم بكفر الشيخ
الرقابة الإدارية : ضبط 3 ملايين قرص أدوية مجهولة المصدر داخل مصنع بير سلم بكفر الشيخ
الرقابة الإدارية : ضبط 3 ملايين قرص أدوية مجهولة المصدر داخل مصنع بير سلم بكفر الشيخ
الرقابة الإدارية : ضبط 3 ملايين قرص أدوية مجهولة المصدر داخل مصنع بير سلم بكفر الشيخ
الرقابة الإدارية : ضبط 3 ملايين قرص أدوية مجهولة المصدر داخل مصنع بير سلم بكفر الشيخ
الرقابة الإدارية : ضبط 3 ملايين قرص أدوية مجهولة المصدر داخل مصنع بير سلم بكفر الشيخ
الرقابة الإدارية : ضبط 3 ملايين قرص أدوية مجهولة المصدر داخل مصنع بير سلم بكفر الشيخ
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