الوزراء: عروض رجال الأعمال تنهال علينا للمساهمة في أزمة كورونا

أكد المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه من الصعب حاليا تسيير الرحلات الجوية لعودة المصريين بالخارج، مضيفا "لدينا خطة للحل حينما تنضبط الظروف".. وتابع "نتلقى عروضا كثيرة من رجال الأعمال للمساهمة في القضاء على أزمة كورونا.. العروض تنهال علينا".





وأضاف متحدث الوزراء خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذى يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "ON"، أنه سيتم عقد اجتماع هذا الاسبوع لبحث الاجراءات التفصيلية وخطة التحرك لإعادة المصريين العالقين بالخارج.





وأشار إلى أنه جار حصر الأعداد وهناك اقتراح وخطة لتسيير الطائرات لإجلائهم وإعادتهم لمصر، مضيفًا: "لم نتأخر فى تلك الإجراءات وقمنا بالكثير من الرحلات لإعادة المصريين من لندن وواشنطن، والفترة المقبلة سنقدم حلا جذريا لإعادة المصريين العالقين بالخارج".





وواصل: "نعمل على حل لا يكلف الدولة كثيرا من المال مع إعفاء العائدين من مصاريف حجرهم صحيًا.. ونتمنى أن يصبروا شوية ولن نتأخر عن الحل ساعة.. ولا نعمل على أنصاف الحلول".