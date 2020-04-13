روسيا تسجل 2558 إصابة جديدة و18 حالة وفاة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم الاثنين، عن ارتفاع جديد في عدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا المستجد.





وسجلت روسيا 2558 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الماضي، وبذلك وصل إجمالي الإصابة إلى 18328.





كما سجلت 18 وفاة جديدة ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 148.





وكانت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أعلنت عن وصول إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في العالم إلى 1.850.527 والوفيات 114.245.





ووفقًا لآخر إحصائيات الجامعة، لا زالت الولايات المتحدة تتربع الصدارة من حيث عدد إصابات كورونا، وذلك بتسجيل 557571 حالة.





ويلي أمريكا، إسبانيا بعدد إصابات 166831، إيطاليا 156363، فرنسا 133670، ألمانيا 127854، بريطانيا 85208، الصين 83135، وإيران 71686.





كما سجلت الجامعة معدلات الوفيات بالفيروس في العالم، وكانت أعلاها في الولايات المتحدة عند 22105، تلتها إيطاليا 19899، ثم إسبانيا 17209