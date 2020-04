إندونيسيا تلجأ إلى العفاريت في تنفيذ الحجر الصحي.. صور

أما عن إندونيسيا فقد لجأت لحيلة غريبة لمحاولة السيطرة على الوباء في البلاد، فقد استدعت الأساطير التي تحكي عن الأشباح التي تظهر في الظلام لإخافة الشعب حتى يبقى في المنزل.

أوضحت وكالة رويترز أن بعض الشبان لجأوا لتلك الحيلة والعودة إلى القصص الأسطورية المنتشرة في التقاليد الإندونيسية لمنع الناس من الخروج والتجول ليلا.

والحيلة عبارة عن تجول الأشباح ليلا وظهورهم بملابس بيضاء ناصعة واختفاؤهم في النور، تلك الحيلة التي جاءت بثمار إيجابية في الفترة الأخيرة ومنعت البعض من الخروج.. ولكن أدرك البعض في إندونيسيا خطورة الأمر فيما بعد وبدأوا بالاهتمام بصحتهم واتباع إجراءات الحكومة ولكن بعد كشف تلك الحيلة.

#Coronavirus: In Indonesia, ‘ghosts’ volunteer to 0keep people indoors https://t.co/ef7UYe6JR2 via @scmpnews #covid19 #Covid_19 pic.twitter.com/LZl5jMu21k