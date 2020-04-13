AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

إندونيسيا تلجأ إلى العفاريت في تنفيذ الحجر الصحي.. صور

الإثنين 13/أبريل/2020 - 01:21 م
صدى البلد
Advertisements
مريم صليب
فرضت كل دولة الحجر الصحي على مواطنيها بالطريقة التي تتناسب مع حجم تفشي المرض، فهناك دول فرضت حظر التجول الكامل، ودول أخرى اكتفت بتنبيه المواطنين بتقليل الخروج من المنزل. 

أما عن إندونيسيا فقد لجأت لحيلة غريبة لمحاولة السيطرة على الوباء في البلاد، فقد استدعت الأساطير التي تحكي عن الأشباح التي تظهر في الظلام لإخافة الشعب حتى يبقى في المنزل. 

أوضحت وكالة رويترز أن بعض الشبان لجأوا لتلك الحيلة والعودة إلى القصص الأسطورية المنتشرة في التقاليد الإندونيسية لمنع الناس من الخروج والتجول ليلا. 

والحيلة عبارة عن تجول الأشباح ليلا وظهورهم بملابس بيضاء ناصعة واختفاؤهم في النور، تلك الحيلة التي جاءت بثمار إيجابية في الفترة الأخيرة ومنعت البعض من الخروج.. ولكن أدرك البعض في إندونيسيا خطورة الأمر فيما بعد وبدأوا بالاهتمام بصحتهم واتباع إجراءات الحكومة ولكن بعد كشف تلك الحيلة. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الخضيري يوجه 10 نصائح للحماية من فيروس كورونا

السلفادور تفرض حظر تجول لمدة 30 يوما لتفادي تفشي كورونا

كيف قضى المصريون الليلة الاولى من الحظر في الشرفات .. فيديو

السلفادور تبني أكبر مستشفى لعلاج مرضى كورونا في أمريكا اللاتينية.. فيديو

أنا كورونا.. ضابط يخدع المسافرين على الطرقات للعودة إلى منازلهم

السجن 21 عاما والإعدام.. كيف تتعامل دول العالم مع مخالفي حظر تجول كورونا

ترشيحاتنا

أخبار السعودية .. تسجيل أعلى معدل ارتفاع يومي بإصابات كورونا.. حقيقة ترحيل آلاف الإثيوبيين من المملكة.. ولي العهد وترامب يرحبان باتفاق أوبك+

دواء جديد قد يكتب نهاية كورونا.. طبيب أمريكي يكشف التفاصيل

عن مبادرة وزير الرياضة.. خبراء يرحبون .. وعضو الكاف يطالب بالاستعانة بـ الخطيب والمعلم

100 يوم منذ بدء الفيروس.. الصحة العالمية تكشف أول تسجيل لـ كورونا في العالم

إلغاء الترم الثاني.. التعليم العالي ترد بموعد الامتحانات

بشرى سارة .. ابتكار نوع جديد من الاختبار السريع لفيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اسعار سيارات تويوتا toyota اليوم في مصر بعد تخفيض ياريس .. صور

كورونا يفرق عائلة.. ممرضة تضطر لهذا الأمر لحماية أطفالها من العدوى

تعاني من مشكلة في القلب.. إصابة رضيعة عمرها 6 أشهر بـ كورونا