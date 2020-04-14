ماذا سيحدث لو فشل الطالب في عرض بحثه شفويا أول سبتمبر ؟ .. وزير التعليم يجيب

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، أن قرار عمل اختبارات شفوية لطلاب المدارس اول سبتمبر وإلزام الطلاب خلالها بعرض أبحاثهم له هدفان.





حيث أوضح وزير التعليم في تصريحات تليفزيونية له : ان الهدف الأول هو تعليم الطلاب كيفية عرض و مناقشة مشروعاتهم البحثية من هذا السن الصغير ، أما الهدف الثاني فهو التأكد من أن الطالب اعتمد على نفسه وبذل مجهودا في بحثه المقدم ام أنه اعتمد على بحث جاهز تم شراءه أو قام أحد أقاربه بإعداده.





وقال وزير التربية والتعليم : لو ثبت للجنة المناقشة ان الطالب لم يستطع مناقشة مشروعه البحثي ، لأن البحث المقدم لا يخصه أو انه لم يبذل فيه مجهود ، فسيتم التعامل بحزم مع الطالب.





وأوضح وزير التربية والتعليم : أنه سيتم اتخاذ إجراءات ضد هذا الطالب مثل إلزامه بخوض اختبارات إضافية أو دراسة مواد تعليمية إضافية .. وقال الوزير "مفيش داعي اولياء الامور يحطوا ولادهم في الموقف ده و ياريت يسيبوهم يعملوا الأبحاث بنفسهم"





وكان قد فجر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم مفاجأة جديدة لأولياء الأمور الذين يقبلون حاليا على شراء الأبحاث لأبنائهم.





حيث قال وزير التربية والتعليم في تصريحات تليفزيونية له : ان الوزارة قررت ان تقوم في اول سبتمبر بعمل اختبارات شفوية للطلاب الذين قدموا مشروعاتهم البحثية





وأضاف وزير التربية والتعليم : انه خلال هذه الاختبارات الشفوية ، سيتم اتاحة الفرصة لكل مجموعة طلابية بعرض مشروعهم البحثي أمام لجنة مختصة من التربية والتعليم





واوضح وزير التربية والتعليم ان هذه الخطوة ستكشف إذا كان الطالب بذل مجهود بنفسه في انجاز بحثه ام انه اعتمد على ابحاث جاهزة لم يتعب فيها









كما أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن طرح الوزارة مسابقة لتحفيز المديريات والإدارات التعليمية والمعلمين في التفاعل مع التقنيات والحلول التي طرحتها الوزارة مؤخرًا في التواصل مع الطلاب.





وقال وزير التربية والتعليم : سيتم اختيار أفضل مديرية تعليمية وأفضل إدارة تعليمية وأفضل معلم وأفضل مشروع بحثي، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان لاحقًا عن كافة التفاصيل الخاصة بهذه المسابقة.



