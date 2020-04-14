مستقبل وطن الجيزة: الحكومة وصلت لمرحلة جادة في ملف مخالفات البناء

أشادت د. صبورة السيد، أمين عام مساعد حزب "مستقبل وطن" بالجيزة، بجهود الحكومة لتنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بشأن التصدي لمخالفات البناء بدون ترخيص التي انتشرت في الآونة الأخيرة، في ظل انشغال الدولة بمحاربة فيروس كورونا، وجهود حملات الإزالة في إزالة كافة المباني التي تم بناؤها على مدار الفترة الماضية.





وأوضحت صبورة السيد، في بيان، أن كثيرا من المواطنين استغلوا فرصة انشغال الدولة بمواجهة فيروس كورونا وتذليل الجهود في إطار المكافحة، وبدأوا في عمليات البناء المخالف دون الحصول على ترخيص، إضافة إلى تجاوزات زيادة عدد الأدوار بالمباني بالمخالفة للسلامة الإنشائية للمبنى وقدرة تحمله هذه الزيادة.





ولفتت أمين مساعد الجيزة، إلى أن حملات الإزالة نجحت في وقت قياسي في مصادرة الوحدات المخالفة، وهدم المباني التي تم إنشائها وتغريم أصحابها مبالغ ضخمة كعقوبة البناء بدون ترخيص.



