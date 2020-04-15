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أخبار العالم

ضاحي خلفان ينعي شهيد الأميرية المقدم محمد الحوفي

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 04:09 ص
ضاحى خلفان
ضاحى خلفان
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رنا اشرف
علق القائد العام السابق لشرطة دبي، ضاحي خلفان، عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر على قيام رجال الشرطة في مصر بتصفية 5 من العناصر الإرهابية بعد اشتباكهم مع قوات الأمن في منطقة الأميرية.

كتب معلقا "رحم الله شهيد الأمن الوطني المصري  رحمة واسعة واسكنه فسيح جناته والهم اهله وذويه الصبر وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وفي سياق متصل، أكدت هيئة قضايا الدولة، خلال بيان لها، أمس الثلاثاء، أن مثل هذه العمليات الإرهابية الخسيسة لا تزيد الشعب المصري إلا ترابطا ووحدة وإصرارا على دحر بقايا هؤلاء المجرمين أعداء الإنسانية والاستقرار والأمن، وأن الشعب بجيشه وشرطته عاقدون العزم على الاستمرار في مسيرة التنمية والرخاء لمصرنا العزيزة ودحر فلول الإرهاب الخسيس في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.


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