سياحة البرلمان تنعى الشهيد المقدم الحوفى..وتؤكد: كلنا فداء لتضحيات العيون الساهرة





نعت لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب شهيد الواجب المقدم البطل محمد فوزي الحوفي الذي وافته المنية وهو يؤدي واجبه تجاه وطنه موجهة تحية قلبية لصقور وبواسل الشرطة الذين نجحوا فى تصفية الخلية الارهابية بمنطقة الاميرية.





وأكد النائب عمرو صدقى فى بيان له اصدره اليوم ان الشعب المصرى العظيم يقف صفا واحدا خلف قيادته الحكيمة وجميع مؤسسات الدولة لمواجهة الارهاب بجميع صوره واشكاله والقصاص لجميع شهدائها الأبرار، مشيرا الى اننا جميعا فداء للعيون الساهرة من ابطال وبواسل رجال الشرطة.





وقال ان مثل هذه الحوادث الارهابية الخسيسة تزيد كل المصريين قوة وصلابة فى مواجهة خفافيش الظلام من الارهابيين الخونة.





وتوجه النائب عمرو صدقى بالدعاء الى الله عز وجل ان يسكن الشهيد البطل الحوفى فسيح جناته وان يلهم أسرته الصبر والسلوان وان يمن بالشفاء العاجل على جميع المصابين.