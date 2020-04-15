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أخبار العالم

عداد كورونا العالمى.. 2مليون و50 ألف مصاب وتعافى507 آلاف ووفاة 132 ألف شخص

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 08:59 م
صدى البلد
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حسام رضوان
تجاوز عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا في العالم حاجز النصف مليون شخص.

وحسب الأرقام المعلنة من قبل دول العالم المصابة بفيروس بوباء فيروس كورونا، فقد تعافى من فيروس كورونا 507.890 شخصا حول العالم فيما تجاوز عدد الوفيات حول العالم حاجز الـ130 ألف شخص، بواقع 132.892 شخصا.

ووصل إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم حتى الآن، مليوني و51 ألفا و29 شخصا.

وتتربع الولايات المتحدة على قمة أكثر دول العالم تضررا بفيروس كورونا، حيث سجلت  27.091 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد المصابين  إلى 609.685 شخصا.

وسجلت الولايات المتحدة 2410 وفاة جديدة ناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 26.059. 

و أعلنت فرنسا اليوم الأربعاء ارتفاع أعداد إصابات ووفيات فيروس كرورونا المستجد "كوفيد 19".

وسجلت فرنسا رقما قياسيا في وفيات كورونا خلال يوم واحد، حيث سجلت 1438 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وهو الأعلى على الإطلاق بأوروبا منذ تفشي الوباء.

وسجلت فرنسا 2633 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 106.206 أشخاص.

وتجاوز إجمالي عدد الوفيات في فرنسا حاجز الـ17 ألف حالة وفاة بسبب كورونا بواقع 17167.

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