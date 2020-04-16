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مرأة

فى 60 دقيقة .. أسرع وصفة لتفتيح البشرة

الخميس 16/أبريل/2020 - 08:01 ص
البشرة
البشرة
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لمياء الياسين
تبحثين عن وصفة سريعه للتخلص من التصبغات والبقع الداكنة نتيجة التعرض الشديد لأشعة الشمس الىك طريقة تحضير وصفة مذهلة لتفتيح البشرة يقدمها موقع برايت سايد

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وصفة النشا وزيت الزيتون لتفتيح البشرة

مكونات الوصفة

ملعقة كبيرة من كل من النشا
ملعقة من الفازلين
ملعقة من ماء الورد
ملعقة من زيت الزيتون
ثلاث ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

طريقة تطبيق الوصفة

أمزجىالمكونات وحركي المكونات جيدًا الى أن تصبح متجانسة وذات قوام كريمي. من ثم، طبقي الخليط على بشرة وجهكِ واتركيه مدة عشر دقائق. بعدها، شطفي وجهك بالماء البارد طبقي هذه الوصفة مرة يوميًا  قبل النوم بحوالى ساعة.

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