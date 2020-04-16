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فن

بيومي فؤاد يروي موقف اغضبه من محمد رمضان .. شاهد

الخميس 16/أبريل/2020 - 04:22 ص
بيومى فؤاد
بيومى فؤاد
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أحمد إبراهيم
أبدى الفنان بيومى فؤاد، غضبه من الفنان محمد رمضان أثناء استضافته التلفزيونية ببرنامج "جمهور التالتة" مع الإعلامي إبراهيم فايق.


وقال بيومى فؤاد "محمد رمضان من الممثلين الموهوبين، وأنا أحبه على المستوى الفنى، ولكن هناك بعض الأساليب التى تغضب منه زملاءه فى العمل، وهو الأمر الذى تسبب فى حالة من الجدل بينه وبين بعض الفنانين". 


وأضاف بيومى فؤاد، "يذكرنى موقف غضبت من محمد رمضان وذلك عندما جمعتنى به مناسبة تكريمية فى جريدة الأهرام، وكان أيضا هناك عدد من النجوم". 


وأوضح بيومى فؤاد "خلال التكريم ألقى محمد رمضان كلمة قال فيها نصا "والدى قال لى أنا مش هعترف بيك كممثل إلا عندما يكتب عنك فى جريدة الأهرام، والآن أنا حققت ما أراده والدى، وأن كل ما يُقال عنى مجرد شائعات، وأن الحقيقة الوحيدة هى إنى "نمبر وان". 


واستكمل بيومى فؤاد حديثه "بعد هذه الجملة غضبت لأنها ليست فى مكانها الصحيح فى ظل وجود نجوم يتم تكريمهم معك فى نفس الجهة، وهو أمر غير لائق". 


وقال بيومى فؤاد "كانت هناك بعض المناوشات بينى وبين محمد رمضان إلا أنها انتهت بعد أن قام باستضافتي لمشاهدة مسرحيته "أهلا رمضان"؛ وهو بالفعل من الفنانين الموهوبين".    
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