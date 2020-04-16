سويسرا تقرر فتح المدارس والأسواق رغم تسجيل 27 ألف إصابة بكورونا

سجلت سويسرا اليوم الخميس، ارتفاعا جديدا في عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا حيث وصلت إلى 1017، كما بلغ عدد الإصابات إلى 26732.





وحسبما أفادت شبكة "سكاي نيوز"، في نبأ عاجل لها، قررت السلطات السويسرية إعادة فتح المدارس والمحلات التجارية والأسواق في 11 مايو.





كما أعلنت السلطات عن تخفيف تدريجي للإغلاق العام اعتبارا من 27 أبريل.





وقد كشفت منصة "وورلد ميترز" الدولية، عن أحدث إحصائية لعدد حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم والتي تجاوزت تسجيل مليونين و100 ألف إصابة، كما أشارت المنصة إلى أن عدد الوفيات قد تخطى 136 ألف حالة وفاة حتى منتصف اليوم، الخميس.



