الأمين العام لمجلس الشيوخ يشارك في اجتماع جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الدولية

شارك المستشار الدكتور أحمد عبد الغني، الأمين العام لمجلس الشيوخ، في اجتماع جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الدولية، المنعقد على هامش أعمال الجمعية العامة الـ152 للاتحاد البرلماني الدولي بمدينة إسطنبول – تركيا، خلال الفترة من 15 إلى 19 أبريل 2026.

وقد وافقت الجمعية، في مستهل اجتماعها، بالإجماع على قبول انضمام الدكتور أحمد عبد الغني لعضويتها.

وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات الهامة، من بينها ما يتعلق بآليات تعيين الأمناء العامين للبرلمانات وتحديد نطاق دورهم واختصاصاتهم.

وفي هذا الإطار، استعرض الأمين العام لمجلس الشيوخ، خلال كلمته، آلية تعيين الأمين العام في مجلسي النواب والشيوخ في مصر، مؤكدًا أن الأمانة العامة للبرلمان لم تعد مجرد جهاز دعم لوجستي، بل أصبحت ركيزة أساسية في دعم العمل التشريعي والرقابي والدبلوماسي البرلماني.

وفي ختام كلمته، دعا الدكتور أحمد عبد الغني إلى تعزيز دور جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الوطنية في تعميق التعاون والتنسيق والتواصل المستمر بين أعضائها، بما يسهم في تبادل الرؤى حول سبل تطوير البرلمانات الوطنية ودعم قدرات العاملين بأماناتها الفنية.

وعلى صعيد المناقشات العامة، أسهم الدكتور أحمد عبد الغني، إلى جانب المجموعة العربية من السادة أمناء عموم المجالس التشريعية، في المناقشات التي دارت حول سبل تعزيز حماية البرلمان بوصفه مؤسسة ديمقراطية راسخة، حيث أكد المشاركون على أهمية صون استقلالية البرلمانات وتحصينها في مواجهة أي تهديدات تمس دورها الدستوري.