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محافظات

بوكس لكل مريض.. لفتة إنسانية لمصابي كورونا في الغربية

الخميس 16/أبريل/2020 - 08:26 م
صدى البلد
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احمد علي
وزعت جمعية خير بلدنا بمحافظة الغربية برئاسة الأستاذ الدكتور محمد مهنا وأمانة الدكتور عبد الهادي القصبي زعيم الأغلبية بمجلس النواب ورئيس  المجلس الأعلى للطرق الصوفية المئات من عبوات الأطعمة والمكسرات والفواكه والملسيات علي المرضي والأطباء وطاقم التمريض والهيئة المعاونة بمستشفي  العزل الطبي بكفر الزيات والمحلة الكبري بمحافظة الغربية .

وأكد المتطوعون  أنهم  قاموا بتعبئة بوكس خاص لكل مريض به كل محتويات الأطعمة والفواكه والمكسرات والعصائر والألبان ، كما تم التوزيع علي طاقم الأطباء والتمريض والهيئة المعاونة بمستشفيات العزل بكفر  الزيات والمحلة الكبري في محافظة الغربية .

كما قامت الجمعية بتوزيع كراتين الأغذية علي  المتضررين من العمالة الموسمية بسبب الحظر ووباء فيروس كورونا ، وشاركت في عمليات التعقيم والتطهير اليومي  بكافة المؤسسات.
بوكس لكل مريض.. لفتة إنسانية لمصابي كورونا في الغربية
بوكس لكل مريض.. لفتة إنسانية لمصابي كورونا في الغربية
بوكس لكل مريض.. لفتة إنسانية لمصابي كورونا في الغربية
بوكس لكل مريض.. لفتة إنسانية لمصابي كورونا في الغربية
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