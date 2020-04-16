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توك شو

نصائح لـ الحامل للوقاية من فيروس كورنا.. فيديو

الخميس 16/أبريل/2020 - 11:12 م
حامل
حامل
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عبد الخالق صلاح
أكد الدكتور عاطف الشيتانى، استشارى الصحة الإنجابية أنه لا يوجد بحث علمى يثبت أن الحامل أكثر عُرضة للإصابة بفيروس كورونا من غيرها.

وناشد "الشيتانى" خلال مداخلة هاتفية فى برنامج مساء dmc  والذى يقدمه الإعلامى "رامى رضوان"، السيدات الحوامل باتخاذ الإجراءات الوقائية، بالتباعد الاجتماعى والتطهير وغسل الأيدى بالماء والصابون بصفة دورية؛ مشيرًا إلي أنه في مصر يوجد 2 مليون و300 ألف امرأة حامل.

وأكد "الشيتانى" أن السيدات الحوامل يجب عليهن المتابعة الدورية مع الطبيب لاحتياجهم إلى رعاية طبية خاصة؛ قائلا: "يجب على السيدات الحوامل انتقاء الأماكن التى سيتم ولادتهم بها".

وتابع الشيتاني: "يجب على القطاع الخاص أخذ جميع الإجراءات الوقائية لأن حوالى 60% من السيدات الحوامل يقمن بالولادة فى مراكز أو مستشفيات خاصة".
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