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فن

في عيد ميلاد جينفير جارنر .. عمرها و سبب انفصالها عن بن افليك

الجمعة 17/أبريل/2020 - 07:01 ص
صدى البلد
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شروق ابراهيم
يصادف اليوم ال١٧ من شهر ابريل الجاري عيد ميلاد الممثلة الامريكية جينيفر جارنر التي تكمل اليوم عامها ال٤٨ فهي من مواليد برج الحمل.

وانفصلت جينيفر جارنر عن زوجها النجم العالمي بن افليك قبل اربع سنوات بسبب مرورهما بالعديد من الازمات منها ادمان الكحوليات

وكشف النجم الأمريكي انه ازداد ادمانه للكحوليات خلال فترة انهيار زواجه من جينيفر جارنر ما بين 2015 و 2016، مؤكدا ان تناول الخمور بشراهة ساعد على ازدياد المشاكل بينه وبين زوجته السابقة. 

واعرب بن افليك عن ندمه قائلا :" أتمنى لم يحدث ذلك وان يقرأ ابنائي على الانترنت عن ادماني للكحوليات".

تزوجت قبل بن افليك من المخرج الأمريكي سكوت فولي، واستمرت الزيجة 4 سنوات، وبعد عام واحد من انفصالها، ارتبطت بأفليك الذي أنجبت منه أطفالها الثلاثة.
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