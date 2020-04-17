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مرأة

بعد تصدرها تريند جوجل.. أجمل الصور البارزة لأناقة فساتين درة.. شاهد

الجمعة 17/أبريل/2020 - 08:31 م
درة
درة
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نهى هجرس
تحرص الفنانة درة، على مشاركة متابعيها بجميع الصور والإطلالات المفضلة لديها مما يجعلها تتصدر تريند جوجل، وذلك عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

كما تفضل الفنانة درة، ارتداء الفساتين المنفوشة التى تبرز جمالها ورشاقتها، وتتميز الفساتين بالألوان الزاهية المبهجة التى تتناسب مع لون بشرتها.

ومن الناحية الجمالية، تفضل درة وضع الألوان الترابية الناعمة التى تبرز عن جمالها، واختيار أحمر الشفاه المناسب لإطلالتها البسيطة والناعمة.

وتميل درة، إلى أختيار تسريحات بسيطة لشعرها الأسود القصير، وتركه منسدلا بين كتفيها على طريقة الويفى الناعمة التى تبرز جمالها.

وتختار درة، وضع الأكسسوارات الناعمة التى تكمل إطلالتها، وتميل إلى الألوان الفضية اللامعة.
بعد تصدرها تريند جوجل.. أجمل الصور البارزة لأناقة فساتين درة.. شاهد
بعد تصدرها تريند جوجل.. أجمل الصور البارزة لأناقة فساتين درة.. شاهد
بعد تصدرها تريند جوجل.. أجمل الصور البارزة لأناقة فساتين درة.. شاهد
بعد تصدرها تريند جوجل.. أجمل الصور البارزة لأناقة فساتين درة.. شاهد
بعد تصدرها تريند جوجل.. أجمل الصور البارزة لأناقة فساتين درة.. شاهد
بعد تصدرها تريند جوجل.. أجمل الصور البارزة لأناقة فساتين درة.. شاهد
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