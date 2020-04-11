بفستان ستان قصير.. درة تشعل إنستجرام برفقة هنا الزاهد.. شاهد

نشرت الفنانة هنا الزاهد، صورة جديدة لها برفقة الفنانة درة عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة جذابة.









واطلت بها درة ، بفستان قصير باللون الذهبى المطعم بألولن مبهجة وناعمة، ومرتدية شراب باللون الأسود، وأنتعلت بوت طويل بكعب عال باللون الأسود.





ومن الناحية الجمالية، اعتمدت درة فى الماكياج على الألوان الترابية للعيون التى تبرز جمالها، ووضعت أحمر للشفاه باللون البيج الذى يبرز جمال أنوثتها.





كما تركت شعرها البنى القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وبسيطة لتبرز جمال وبساطة إطلالتها.





ولم تتكلف بوضع الكثير من الأكسسوارات، واكتفت بالظهور بإطلالتها الناعمة



